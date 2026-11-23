Чтобы смягчить сухие пятки, не обязательно прибегать к сложному косметическому уходу. Немного уменьшить шероховатость можно с помощью простой домашней смеси сахара с растительным маслом. Важно соблюдать пропорции и массировать кожу без лишнего усердия. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на "ПРО Город".

Зачем стопам сахарный уход

Небольшие кристаллы сахара работают как деликатный абразив: если растирать их аккуратно, они снимают часть отмерших клеток с кожной поверхности. Благодаря маслу состав легче наносится и распределяется. На столовую ложку сахара хватит нескольких капель масла – оливкового или подсолнечного.

Лучше выбирать сахар с мелкими крупинками: крупные кристаллы могут оставлять царапины. Смешивать ингредиенты нужно прямо перед использованием, а не заготавливать средство впрок.

Как устроить уход дома

Вначале вымойте стопы тёплой водой, затем бережно промокните их полотенцем. Пока пятки остаются влажными, нанесите смесь и осторожно помассируйте пальцами 20–30 секунд. Сильно нажимать и стараться сразу убрать всю огрубевшую кожу не стоит.

Закончив массаж, смойте сахар, вытрите стопы и воспользуйтесь увлажняющим кремом. Чтобы кожа дольше оставалась мягкой, наносите крем регулярно после душа.

На заметку: предупредить сухость поможет обувь, которая не натирает ноги. Пользоваться скрабом каждый день или тереть пятки до красноты не нужно. Если кожа снова становится шершавой, стоит сосредоточиться на постоянном увлажнении.

Любопытная деталь

В воде сахар быстро растворяется, так что убрать его с кожи после ухода можно обычным тёплым ополаскиванием. Но возможности домашней смеси ограничены: против глубоких мозолей и трещин она не поможет. А ещё из-за масла пол может стать скользким, поэтому после процедуры его нужно вымыть.