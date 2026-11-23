Кузбасс расположился на 56-м месте в рейтинге регионов по доходам населения, подготовленном РИА "Новости". В шахтёрском крае среднедушевой доход населения во втором квартале года составил 54,5 тысячи рублей, чего хватит на 2,26 фиксированных набора товаров и услуг. А реальные денежные доходы за год выросли всего на 0,2%.

Для сравнению, в Чукотском автономном округе среднедушевой доход составил 251,9 тысячи рублей, чего хватит на 5,48 набора. В Ямало-Ненецком автономном округе – 192,2 тысячи на душу и 6,28 набора.

Москвичи в среднем на одну душу зарабатывают 161,2 тысячи рублей (4 набора). В Новосибирской области – 71,2 тысячи (2,63 набора), Омской области – 59,6 тысячи (2,55), Томской области – 57,5 тысячи (2,28).

Сибирская Тува оказалась на одном из последних мест, там среднедушевой доход – 38,1 тысячи рублей (1,53).

Исследование опирается на данные Росстата. При этом, по статистике того же ведомства, средняя зарплата в Кузбассе в мае выросла на 5,1% к маю прошлого года. Реальные же доходы, как показывают данные выше, почти не изменились.