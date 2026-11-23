Представления о том, что нрав кошки можно угадать по шерсти, прочно засели в массовом сознании. Рыжим приписывают невероятное обаяние, серым – железное спокойствие, а обладательниц черепахового окраса записывают в бунтарки.

Что специалисты говорят о характере "по цвету"

У ветеринаров и зоопсихологов позиция общая: расцветка не задаёт кошке личность. Цвет шерсти определяют пигменты эумеланин и феомеланин, тогда как поведение зависит от других генов и условий жизни.

Так, за кажущейся отстранённостью белой кошки нередко стоит врождённая глухота, а вовсе не прохладный нрав: питомец не откликается, потому что попросту не слышит, как его зовут.

Почему стереотипы так живучи

Нам свойственно замечать связи даже там, где их нет. Стоит заранее решить, что трёхцветная кошка непременно окажется своенравной, – и любое проявление самостоятельности будет казаться подтверждением этой идеи.

Есть и другая причина: характерные для породы повадки часто связывают с её привычной расцветкой. К примеру, у сиамских кошек нередко сочетаются выразительный окрас и громкий голос. Но, как объясняют эксперты, дело здесь в селекции, а не в особых свойствах цвета.

Как узнать, какой ваш питомец на самом деле

Хотите разобраться в кошачьем нраве – обращайте внимание не на оттенок шубки, а на то, как складывается жизнь животного. На поведение действительно влияют несколько важных вещей.

Опыт первых месяцев. Если котёнка часто брали на руки, он вырастает доверчивым.

Поведение мамы. Когда мать сторонится людей, её котята, скорее всего, перенимают эту привычку.

Самочувствие и рацион. Нехватка витаминов или постоянная боль могут сделать питомца раздражительным.

Даже котята из одного помёта бывают совершенно непохожими по характеру. Так что не спешите ждать от рыжего кота особого шарма, а от серого – невозмутимости. Позвольте питомцу показать свой нрав: знакомство с ним окажется куда увлекательнее любого расхожего представления. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на канал AlphaPet.