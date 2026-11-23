В Новокузнецке полицейские быстро раскрыли угон, который закончился аварией. В дежурную часть отдела "Кузнецкий" обратились сразу по двум поводам: владелец заявил об исчезновении ВАЗ-2104, а прохожие сообщили о разбитой "четверке" на улице Ленина.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сыщики сработали оперативно: уже вскоре двое подозреваемых.

– Ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет, – – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

По версии следствия, подростки взяли чужую машину, чтобы просто доехать из одной точки города в другую. Однако поездка длилась недолго: 18-летний водитель не справился с управлением классическим ВАЗом и на скорости влетел в дорожное ограждение. Парни бросили разбитое авто и попытались скрыться, но были задержаны.

Теперь за эту поездку придется отвечать перед законом. На 18-летнего парня составили 8 протоколов ГИБДД: за езду без прав, без страховки и нарушение ПДД. Сумма штрафов потянула на 29 тысяч рублей. Суд добавил к этому двое суток административного ареста.

Следователь возбудил уголовное дело по статье "Угон" (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Грабителям грозит до 7 лет колонии. Учитывая обстоятельства, одного из парней отправили в СИЗО, второму назначили подписку о невыезде.

В итоге полицейские вернули поврежденный ВАЗ-2104 законному владельцу, а угонщикам теперь предстоит долгое разбирательство.