Шугоход, который начался в Кузбассе из-за колебаний температур, навёл суету: мост через Томь окончательно перекрыт.
В понедельник, 23 ноября, в 11:11 в Междуреченске лёд разорвал понтонный мост через Томь, сообщил глава округа Павел Камбалин.
– Из-за сильного течения воды, обильной шуги понтонный мост в районе Майзаса расцепило. Движение по мосту осуществлять невозможно, – сказал Камбалин.
Экстренные службы прибыли на место для оценки ситуации.
Камбалин заверил, что в Майзасе и Ортоне имеются ФАПы, медикаменты, запас продуктов в магазинах, работают территориальные управления.
До этого на мосту вводили ограничения для грузовиков, теперь движение перекрыли всем.