"Быть элегантным": в Кузбассе появился новый автомобильный бренд В начале сентября в Кемерове открылся первый и единственный в регионе дилерский центр Tenet Plus. ГК «Сибинпэкс» получила дилерство на бренд, который уже представил две премьеры, а до конца месяца готовит третью — с полным приводом. Разбираемся, что именно пришло в Кузбасс и почему на это стоит посмотреть вживую.