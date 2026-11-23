Знакомая картина для любого хозяина пушистого любимца: кошка свернулась на коленях и довольно мурлычет, а вам уже пора подниматься. Так и хочется легонько сдвинуть ее или опустить колени, чтобы она сама соскочила. Кажется, ничего страшного: кошки же умеют приземляться на лапы. Но такой способ освободиться не настолько безобиден, как выглядит. Специалисты рассказали, чем он может обернуться и как встать, не навредив питомцу.

Почему небольшая высота бывает коварной

Благодаря вестибулярному выпрямительному рефлексу кошки способны перевернуться в полете и расположить лапы так, чтобы смягчить посадку. Правда, на этот маневр им нужны и время, и достаточное расстояние.

У задремавшей на ваших коленях кошки тело расслаблено, а мышцы не подготовлены к резкому движению. Если неожиданно столкнуть ее, до пола останется лишь 40–50 сантиметров – полноценно подготовиться к приземлению за такой короткий полет сложно.

Посадка получается жесткой, и основная ударная нагрузка приходится на пястные кости и локтевые суставы. А если внизу скользкая плитка или ламинат, лапы могут разъехаться, создавая риск микронадрывов связок.

Как теряется чувство безопасности

Хозяйские колени для кошки – не просто удобное место, а территория, где можно чувствовать себя полностью защищенной. Устраиваясь здесь, она подтверждает свое положение в "стае" и спокойно погружается в глубокий сон. Внезапно сгоняя питомца, вы резко лишаете его этого ощущения безопасности.

По наблюдениям специалистов по поведению, привычка регулярно "высаживать" кошку таким образом делает ее тревожнее. На руках она уже не отдыхает спокойно, а настороженно ждет неприятного сюрприза. Позже животное может начать сторониться прикосновений или отвечать агрессией без очевидной причины.

Для каких пород падение особенно рискованно

Есть породы, которым даже невысокое падение может доставить серьезные неприятности.

Британская короткошерстная: из-за массивного костяка и плотного сложения суставы получают повышенную нагрузку при каждом прыжке.

Мейн-кун: большой размер тела и длинный позвоночник увеличивают вероятность проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Персидская: особенности лап и небыстрая реакция затрудняют своевременную группировку.

Девон-рекс: изящные тонкие лапы и хрупкость костей повышают опасность микротравм.

Манчкин: коротким лапам физически не хватает возможностей для необходимой амортизации.

Как освободить колени без неприятных сюрпризов

Для начала ласково проведите рукой по шерсти и позовите любимицу по имени. Подождите 10–15 секунд: за это время кошка успеет проснуться, а ее мышцы – прийти в тонус. После этого подхватите ее под грудью, другой рукой придерживая заднюю часть тела. Брать за передние лапы или поднимать под живот не следует.

Плавно поставьте кошку на пол, добившись одновременного касания всеми четырьмя лапами. Уберите руки лишь тогда, когда она будет уверенно стоять. А если питомец не в восторге от объятий, бережно переместите его на соседнее место на диване – с моментом для прыжка он разберется сам. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на канал AlphaPet.