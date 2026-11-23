В Минздраве Омской области предупредили об опасной обстановке на дорогах и тротуарах. По данным ведомства, медики получают большое количество вызовов из-за травм, связанных с гололедом.

Тем, кто может отложить дела, рекомендуют остаться дома. Если выйти на улицу необходимо, лучше надеть удобную обувь на нескользящей подошве без каблуков. Пожилым людям советуют использовать специальные противоскользящие накладки.

– Если вы потеряли равновесие, старайтесь присесть как можно ниже, чтобы уменьшить высоту падения. Попробуйте сгруппироваться таким образом, чтобы избежать удара головой (втяните голову и подбородок), прижмите локти к бокам. При падении на спину раскиньте руки как можно шире, чтобы увеличить площадь контакта, – посоветовали пешеходам.

Отдельное предупреждение адресовали автомобилистам. Тем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, рекомендуют отказаться от поездок и пересесть на общественный транспорт. Остальным водителям следует снизить скорость и увеличить дистанцию.

Между тем омичи всё чаще жалуются на обледеневшие тротуары в соцсетях. Утром 23 ноября житель города рассказал об опасной ситуации возле школы на 25-й линии.

– Отвёл дочь в школу на 25-й линии, а аллея Глебовская вся во льду – настоящий каток. Люди с детьми падают. Тут ещё мужчина решил заехать на велосипеде на аллею, но не смог – сразу же упал. Очень убедительная просьба: возле школ и садиков обязательно заранее готовить дорогу к учреждениям, чтобы дети ничего себе не переломали, – написал местный житель.

В Минздраве призвали жителей беречь себя и по возможности избегать ситуаций, которые могут закончиться травмами. Об этом пишет "Город55".