"Каскад" в недавно стартовавшем зимнем сезоне в Шерегеше увеличил стоимость аккредитации для независимых инструкторов. Как указано на сайте компании, за весь сезон частнику придётся выложить 260 тысяч рублей. Причём изначально собирать планировали 290 тысяч, но затем сумму чуть уменьшили. В прошлом же году расценка составляла 190 тысяч.

Инструкторы в шоке от таких аппетитов, они массово обращаются к губернатору Илье Середюку в его соцсетях и называют ценовую политику на подъёмниках беспределом.

– "Просим о встрече с вами", "Очень надеемся на прекращение беспредела со стороны Каскада!" – сокрушаются инструкторы.

Они отмечают, что созданный областным министерством туризма специальный реестр для инструкторов бесполезен: людей из этого списка демонстративно не пускают на канатные дороги.

Минтуризм в ответ на это сообщил в понедельник, 23 ноября, что "понимает значимость данного вопроса для инструкторского сообщества и туристической отрасли".

Ключевым шагом ведомство называет инициативу губернатора о создании федерального реестра инструкторов с бесплатным доступом к работе на трассах по всей России. Однако работа по закреплению этой модели ещё продолжается.

Также министерство указывает, что по итогам встречи 22 ноября принято решение о создании ассоциации инструкторов Шерегеша.

– Её задача – системно представлять интересы сообщества и формировать единые, прозрачные правила работы. Ассоциация сможет обсуждать спорные вопросы и делиться предложениями, участвовать в совместной выработке регламентов курорта, – утверждает ведомство.

Инструкторов приглашают на очно-заочное обсуждение.

Напомним, "Каскад" владеет подъёмниками в нескольких секторах горнолыжного курорта (А, Б и Ф). С недавних пор компанией управляет арабская Rocket Funds Investment in Commercial Enterprises and Management LLC. А ещё "Каскад" построил новую канатную дорогу "Центральная" – теперь нужно отбивать затраты.