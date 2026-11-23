Руководитель консультационного Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Галина Лаухина рассказала, на что обратить внимание при выборе живой ёлки.

– При выборе дерева внимательно его осмотрите. Ствол не должен быть слишком тонким. Оптимально, если его диаметр будет не меньше шести-десяти сантиметров. На коре не должно быть плесени и темных пятен. А вот присутствие смолы – показатель качества и здоровья дерева, – сказала эксперт в разговоре с "РИА Новости".

Также свежесть ели можно определить по хвое. У здорового дерева иголки ярко-зелёные, иногда с голубоватым оттенком, и крепко держатся на ветках. Можно слегка потрясти ель или аккуратно ударить стволом о землю. Если иголки сильно осыпаются, от покупки лучше отказаться.

Есть и проверка на запах: если растереть несколько хвоинок в ладонях, должен появиться насыщенный хвойный аромат. Сухие, крошащиеся иголки без выраженного запаха могут указывать на то, что дерево срубили давно.

Ещё один способ – осторожно согнуть ветку. У свежей ели она будет эластичной, а хвоя останется на месте. Чтобы не принести домой новогоднюю красавицу с насекомыми или грибком, Лаухина рекомендует уточнить у продавца место вырубки и попросить фитосанитарный сертификат. Об этом пишет "РосБалт".