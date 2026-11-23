Светлана Капустина отметила, что однозначного ответа на вопрос о лучшей породе для новичка нет, ведь даже у собак одной породы характер может сильно отличаться. Поэтому начинать выбор стоит с оценки собственного образа жизни.

– Универсальной породы, которая подошла бы каждому новичку, не существует. Да и у собак одной породы характер может сильно отличаться, поэтому однозначно ответить на этот вопрос сложно. Заранее можно просчитать другое: насколько ваш образ жизни подходит тому или иному питомцу. С этого и стоит начинать выбор, – подчеркнула зоопсихолог.

В первую очередь важно подумать о графике. Если вы работаете в офисе с утра до вечера, собака будет подолгу оставаться одна, а энергичные породы переносят это тяжело. Также стоит учитывать свои интересы: любителям долгих прогулок, походов и бега подойдет активный пес, а тем, кто предпочитает спокойные вечера дома, будет проще с компаньоном, которому хватает пары прогулок по району. Имеет значение и место жительства: в небольшой квартире крупной собаке будет тесно, а если в семье есть маленькие дети, нужен терпеливый и устойчивый питомец. Важно честно оценить свободное время и деньги – собаке нужны качественный корм, прививки, обработка от паразитов, а некоторым породам еще и регулярный профессиональный груминг. Кроме того, нужно учитывать возможные расходы на лечение.

Новичкам часто советуют лабрадоров и золотистых ретриверов. Они дружелюбны, хорошо ладят с детьми и легко учатся. При этом это крупные собаки, которым нужно много двигаться, иначе они начинают хулиганить. Если вы готовы следить за шерстью этих здоровых псов и гулять по паре часов в день, с ними будет легко.

Пудели считаются одними из самых умных собак и прекрасно поддаются дрессировке. Они бывают разного размера – от той-пуделя до королевского, так что можно подобрать собаку и для небольшой квартиры. Эти собаки почти не линяют, но их шерсть нужно регулярно стричь у грумера, и на это стоит заложить отдельный бюджет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели спокойные, ласковые и легко подстраиваются под образ жизни хозяина. Они одинаково рады и прогулке в парке, и вечеру на диване. Перед покупкой у заводчика стоит уточнить, проверены ли родители на болезни сердца, к которым склонна порода.

Бишон-фризе веселые и общительные собаки небольшого размера. В квартире и с детьми они уживаются хорошо. Шерсть у них почти не линяет, но ее нужно расчесывать каждый день и регулярно стричь.

Новичкам стоит осторожнее отнестись к породам с сильным характером или очень высокой потребностью в нагрузке. Хаски, бордер-колли, акита-ину и многие терьеры могут стать отличными компаньонами, но только для хозяина, который понимает, как с ними работать. Хорошим вариантом для первой собаки может быть и взрослый питомец из приюта, чей характер уже известен. Какую бы породу вы ни выбрали, расспросите заводчика о темпераменте конкретной собаки и ее родителей. Обязательно познакомьтесь с животным до того, как забрать домой.