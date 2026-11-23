В этом году при поддержке Сбера и партнеров на курорте появились новые локации, призванные создать праздничную атмосферу и сделать отдых гостей более запоминающимся.

Совместно с ООО "Парковка Шерегеша" возле тюбинг-центра "Белка" установлены качели, а на склоне горы "Зеленая" совместно с ООО "Гостиница "Ольга" была смонтирована фоторамка, призванная стать главным местом для селфи посетителей курорта. На платежных терминалах Сбера в Шерегеше установлена эксклюзивная заставка со СберКотом и дружелюбным йети – легендарным хранителем местного "пухляка". При поддержке Сбера на курорте открыт новый благоустроенный каток.

Кроме того, Сбер установил в в отеле "Шермонт" новейший банкомат, который позволяет не только снять или внести деньги, но и получить консультацию по банковским продуктам и проверить состояние здоровья. Устройство определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, подсчитывает индекс массы тела, выявляет предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и другие параметры. Для этого достаточно приложить пальцы рук к датчикам и посмотреть в камеру – результаты появятся на экране через 30 секунд. Это самое современное устройство на данный момент, их не так много установлено в стране, и Шерегеш стал одной из первых территорий которая получила такое устройство Сбера. Теперь гости и жители горнолыжного курорта могут проверить, при желании, свои показатеи здоровья на умном устройстве.

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка: