Сегодня, 23 ноября, жители Новосибирской области в очередной раз столкнулись с перебоями в работе интернета. Об этом свидетельствует статистика сервиса Detector404.

Судя по сообщениям пользователей, основная часть жалоб связана с мобильным интернетом. Сибиряки сообщают о проблемах с подключением, невозможности открыть сайты и сбоях в работе приложений.

По данным на 23 ноября, за последние сутки сервис зафиксировал в регионе около 869 обращений, а показатели нестабильности вышли в "красную" зону. Почти две трети обращений касаются общих неполадок и недоступности местных веб-страниц. Ещё 23% жалоб приходится на некорректную работу мобильных приложений.

При этом домашний проводной интернет в большинстве случаев продолжает работать стабильно. Однако в отдельных районах у абонентов доступны только ресурсы, включённые в так называемые "белые списки".

Нынешний сбой – уже не первый за последнее время. Массовые перебои в Новосибирской области фиксировали также 17 и 20 ноября: тогда за сутки поступало более тысячи сообщений о неполадках, пишет "Атас.Инфо".

Напомним, ранее в Кузбассе сразу несколько важных сайтов перестали работать.