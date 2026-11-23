ЧП произошло 21 ноября в посёлке Большие Брусяны Белоярского района Свердловской области. 10-летний школьник гулял вместе с братом, когда они встретили 37-летнего незнакомца.

Выяснилось, что 13 ноября мужчина сбежал из исправительного центра, где отбывал наказание за убийство и кражу. В 2020 году он дважды ударил своего знакомого топором по голове, а затем похитил у него 26 тысяч. Суд приговорил уральца к 10 годам колонии строгого режима, но позже часть неотбытого срока заменили принудительными работами.

– Осужденный, отбывающий наказание в виде принудительных работ, после работы не вернулся в исправительный центр при ИК-12. Мужчина был объявлен в розыск, – ранее сообщали в ГУФСИН по Свердловской области.

По словам местных жителей, мальчик подошёл к незнакомцу и попросил сигарету. Тот предложил угостить его табаком и заманил в заброшенный дом. Оказавшись внутри, мужчина запер дверь и достал нож. Брат школьника начал звать на помощь и позвонил родителям.

Отец ребёнка, приехавший на место, даже предложил обменять себя на сына. Однако, по данным телеграм-канала 112, договориться с похитителем не удалось.

За происходящим наблюдали около 300 человек. Для освобождения мальчика привлекли сотрудников СОБР Росгвардии. Во время операции прозвучали выстрелы, похититель погиб.

По данному факту в СУ СК по Свердловской области завели уголовное дело по второй части 126 статьи УК РФ (похищение малолетнего). Для мужчины это могла быт пятая судимость.

Сам школьник физически не пострадал, однако пережитое стало для него сильным потрясением. Сейчас мальчик находится в больнице. Как рассказала "КП-Екатеринбург" его мама, в ближайшее время его выпишут.

– У него все хорошо. Физически он не пострадал, а вот эмоционально – сильно напуган. Но все страшное уже позади, он отходит от произошедшего. Завтра мы поедем домой, – поделилась женщина.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кемерове похитили парня.