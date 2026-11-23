В Кузбассе прошла настоящая "охота" на недобросовестные управляющие компании. С 16 по 20 ноября инспекторы ГЖИ обследовали 570 многоэтажек и провели более 630 проверок. Итог недели: 50 нарушений и штрафы на сумму свыше 280 тысяч рублей.

Инспекторы фиксировали всё: от темных подвалов до оголенной арматуры на балконах. Самые крупные суммы – по 50 тысяч рублей – выписали коммунальщикам в Новокузнецке.

В одном случае (ООО "УК "Новодом") рабочие бросили ремонт балкона на пр. Авиаторов, 97: оставили торчащую арматуру и бетонную пыль, не восстановив край плиты. В другом (ООО "Комсервис") – просто махнули рукой на детскую и спортивную площадку по ул. Звездова, 52, превратив её в опасную зону.

В Осинниках (ООО "УК "МКД") инспекторы увидели на крыльцах подъездов по ул. Победы, 26 такую разруху, что асфальт стерся до металла. Там обошлись предупреждением, но предписание выдали.

В Прокопьевске (МУП "СУМКД") жильцы дома на Углекопской, 33 страдали от потопов – текла кровля. Коммунальщикам дали срок до 1 декабря починить крышу.

В Белово (ООО УК "Белово-Город") за дырявую лоджию и облезлые стены на доме № 98 в 3-м микрорайоне оштрафовали директора на 25 тысяч рублей.

– Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 3 200 нарушений в работе УК, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Напомним, такие рейды стали для Кузбасса еженедельной рутиной. Ранее VSE42.RU сообщал, что в начале ноября, инспекторы ГЖИ уже устраивали "разбор полетов" управляющим компаниям: тогда они проверили 415 домов и нашли 33 нарушения на сумму более 270 тысяч рублей.