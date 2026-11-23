Как сообщает канал "ПУЛ N3", вместо привычного белого покрова в Шерегеше отдыхающие заметили черный снег. Кадры распространились в социальных сетях.

По информации источника, ранее темные осадки в Шерегеше появлялись преимущественно ближе к завершению горнолыжного сезона. Однако осенью снег обычно оставался белым, поэтому нынешняя ситуация привлекла особое внимание местных жителей и туристов.

Некоторые из отдыхающих предположили, что изменение цвета может быть связано с угольной промышленностью региона.

Напомним, что в субботу, 21 ноября, в Шерегеше стартовал новый горнолыжный сезон. Редакция VSE42.Ru публиковала специальный материал, в котором рассказывала о подробностях мероприятия.