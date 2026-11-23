В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено необычное для конца осени явление – зацветающая сирень. Как сообщают пользователи, инцидент произошел в Белове. На снимках видно, что на ветках набухли и начали распускаться почки, хотя до календарной зимы остаются считанные дни. Автор фото держит ветку в руке в плотной перчатке, а на заднем плане видны кустарники, большинство из которых уже сбросили листья.

Обычно сирень радует своим цветением в мае, поэтому повторное цветение в ноябре удивительно. Как отмечают в соцсетях, это уже второй раз за год, когда кустарник решил зацвести вопреки сезону. Причиной такого поведения растений часто становятся аномально теплые погодные условия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре жители Кузбасса снова собирают урожай клубники.