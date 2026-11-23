Первый вызов спасателям МАСС поступил с территории возле Октябрьского моста в Новосибирске. Во время прогулки собака оказалась в воде, и её хозяин сразу вышел на тонкий лёд, пытаясь вытащить питомца. К нему присоединился случайный прохожий.

К счастью, ждать прибытия специалистов участникам происшествия не пришлось: мужчина, прохожий и пёс смогли самостоятельно выбраться на берег.

В МАСС напомнили, что попытка спасти животное таким способом может закончиться трагедией. Испуганный питомец может помешать человеку выбраться из воды, если тот сам провалится под лёд. Спасатели обратились к новосибирцам с просьбой не рисковать жизнью ради спасения питомцев и не отпускать собак без привязи у воды.

Второй сигнал поступил с озера Лесного. Там дети катались на коньках по тонкому льду. К моменту прибытия специалистов ребят на месте уже не оказалось, однако на водоёме оставался взрослый мужчина. С ним провели профилактическую беседу, пишет "Атас.Инфо".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе за ноябрь погибли уже два рыбака из-за тонкого льда.