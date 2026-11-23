Диетолог Елена Соломатина объяснила, нехватка каких элементов может вызывать онемение рук. Также специалист назвала продукты для восполнения дефицита.
Если организму не хватает витаминов группы B, магния или железа, одним из сигналов может стать онемение рук. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщила диетолог Елена Соломатина. По её словам, нехватка микроэлементов входит в число главных причин такого состояния наряду со стрессом, переохлаждением и чрезмерными нагрузками.
Как пояснила специалист, недостаток витамина B12 особенно часто встречается у пожилых. С годами желудочно-кишечный тракт работает менее эффективно, поэтому питательные вещества из еды усваиваются хуже. Риск нехватки этого витамина есть и у тех, кто придерживается вегетарианского питания.
– Вегетарианцы и веганы, если не вписывают B12 в рацион дополнительно, также могут сталкиваться с его недостатком. Из растительной пищи они его не получают, и, как следствие, возникают нарушения в проводимости нервного импульса. На этом фоне может возникать недобор других витаминов B-группы, так как все они работают в комплексе, – отметила врач.
Для устойчивой работы нервной системы организму нужен в том числе магний, отметила врач. Когда его мало, руки тоже могут неметь. Во время стресса запасы этого элемента расходуются довольно быстро, а у пожилых его нехватка нередко связана с особенностями питания.
Соломатина также посоветовала следить, достаточно ли в крови железа. Дефицит железа не всегда заметен сразу: его запасы уже могут быть снижены, хотя гемоглобин ещё остаётся в пределах референсных значений. Для полноценного усвоения железа, по её словам, требуется достаточное поступление витамина C или D, а также кальция и калия.
Пополнить запас витаминов группы B помогают цельнозерновые крупы. Источниками железа служат мясо и печень, а зелёные овощи и орехи богаты магнием.