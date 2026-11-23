Если организму не хватает витаминов группы B, магния или железа, одним из сигналов может стать онемение рук. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщила диетолог Елена Соломатина. По её словам, нехватка микроэлементов входит в число главных причин такого состояния наряду со стрессом, переохлаждением и чрезмерными нагрузками.

Как пояснила специалист, недостаток витамина B12 особенно часто встречается у пожилых. С годами желудочно-кишечный тракт работает менее эффективно, поэтому питательные вещества из еды усваиваются хуже. Риск нехватки этого витамина есть и у тех, кто придерживается вегетарианского питания.

– Вегетарианцы и веганы, если не вписывают B12 в рацион дополнительно, также могут сталкиваться с его недостатком. Из растительной пищи они его не получают, и, как следствие, возникают нарушения в проводимости нервного импульса. На этом фоне может возникать недобор других витаминов B-группы, так как все они работают в комплексе, – отметила врач.

Для устойчивой работы нервной системы организму нужен в том числе магний, отметила врач. Когда его мало, руки тоже могут неметь. Во время стресса запасы этого элемента расходуются довольно быстро, а у пожилых его нехватка нередко связана с особенностями питания.

Соломатина также посоветовала следить, достаточно ли в крови железа. Дефицит железа не всегда заметен сразу: его запасы уже могут быть снижены, хотя гемоглобин ещё остаётся в пределах референсных значений. Для полноценного усвоения железа, по её словам, требуется достаточное поступление витамина C или D, а также кальция и калия.

Пополнить запас витаминов группы B помогают цельнозерновые крупы. Источниками железа служат мясо и печень, а зелёные овощи и орехи богаты магнием.