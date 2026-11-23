В Прокопьевске перед судом предстанет водитель, решивший "срезать углы" при замене прав. 35-летний житель Рудничного района купил поддельное медицинское заключение за 120 тысяч рублей, так как не смог пройти настоящих врачей по состоянию здоровья.

По версии следствия, в октябре мужчина пришел в госавтоинспекцию Прокопьевска, чтобы получить новое водительское удостоверение. Однако при проверке документов сотрудники ГИБДД усомнились в подлинности медсправки.

– При проверке документов полицейские выявили признаки подделки медицинского заключения, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Бумагу изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила: документ – фикция.

В отношении прокопчанина возбудили уголовное дело по статье о подделке документов. В ходе дознания выяснилось, что справку мужчина приобрел у малознакомого человека. Понимая, что легальный медосмотр ему не пройти, он решил просто купить результат.

Сейчас расследование завершено, и уголовное дело уже передано в суд. Санкции статьи предусматривают наказание до одного года лишения свободы.