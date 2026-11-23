Портал "Реестр ЗАГС" представил обновленную статистику по именам, которые родители в Кемеровской области выбирали для новорожденных. По этим данным, самыми востребованными именами для мальчиков стали Александр, Артём, Михаил, Иван и Тимофей. Среди девочек в топ-5 вошли София, Анна, Ева, Виктория и Варвара. Такая статистика позволяет увидеть, какие имена остаются популярными в регионе из года в год.

Отдельный интерес представляет список редких имен. У мальчиков в него попали Бобуржон, Самар, Мирасвет, Мухаммад Али и Эльмир – такие варианты выбирают единицы родителей. У девочек редкими оказались Мириада, Разия, Рукия, Лина и Аннабель.

Данные портала "Реестр ЗАГС" обновлены 22 ноября 2026 года. Подобная статистика публикуется регулярно.