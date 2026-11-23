В Кузбассе материнская любовь приняла опасный оборот. В Ленинске-Кузнецком 41-летняя женщина купила своему 13-летнему сыну мотоцикл. У мальчика не было ни прав, ни опыта, но мать всё равно разрешала ему гонять по дорогам.

Закончилось всё плохо. 20 сентября 2026 года вечером подросток не справился с управлением. Байк попал в аварию, и мальчика с травмами забрали в больницу.

Теперь за этот "подарок" женщине придется отвечать перед законом. Следственный комитет завершил расследование.

– Женщина разрешала сыну передвигаться по дорогам общего пользования, подвергая его жизнь опасности, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Доказательств собрали достаточно, и дело уже передали в суд.

Подобные инциденты в Кузбассе, увы, происходят регулярно в разных городах. За последнее время следователи завели дела на родителей в Топках, где подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом, и в Ленинске-Кузнецком, где суд уже оштрафовал маму 17-летнего байкера. Теперь эта печальная тенденция докатилась и до новой истории с 13-летним ребенком.