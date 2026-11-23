По словам родителей, трагедия произошла после обращения в Нурлатскую центральную районную больницу 29 октября. Девочка жаловалась на боль внизу живота, после обследования ей диагностировали хронический цистит. Ребёнку взяли анализы крови и мочи, а затем в педиатрическом отделении сделали инъекцию цефтриаксона с новокаином.

Семья утверждает, что перед введением препарата предварительную пробу не проводили. Примерно через пять минут после укола 8-летнюю девочку вырвало, она потеряла сознание, а сердце остановилось. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, после чего ребёнка поместили в реанимацию.

Спустя четыре часа в Нурлат прибыл реаниматолог из Детской республиканской клинической больницы. Школьницу в бессознательном состоянии и на аппарате ИВЛ перевезли в Казань. В тот же день ей сделали компьютерную томографию головного мозга. Как утверждают родители, тогда отёка не обнаружили.

В следующие пять дней состояние ребёнка поддерживали с помощью процедуры контролируемого охлаждения, после чего ещё двое суток постепенно согревали тело. При повторной КТ медики выявили обширный отёк головного мозга. По словам родственников, состояние дочери оказалось настолько тяжёлым, что её признали неоперабельной и нетранспортабельной.

Родители считают, что врачи должны были учитывать риск развития отека мозга и раньше проверить состояние девочки. Они также рассказали, что из-за ухудшения состояния её не удалось перевезти в московскую клинику имени Рошаля, где, по их словам, были готовы принять ребёнка. Отец также сообщил Mash Iptash, что после госпитализации у дочери начали отказывать желудок и почки.

По словам родителей. 8 ноября 2026 года девочка умерла, так и не придя в сознание.

– Мы привели своими руками и ногами здоровую девочку, а забрали просто труп, – заявил отец.

Как пишет Inkazan.ru, точную причину смерти предстоит установить экспертам: тело ребёнка направили на экспертизу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку также проводит Минздрав Татарстана.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове судятся из-за смерти новорождённого, который угас на ИВЛ.