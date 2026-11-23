Если тревога стала постоянной, все чаще появляется раздражение, любимые занятия больше не увлекают, а работать становится сложнее, стоит подумать о консультации. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" сообщила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. Она отметила, что доводить себя до тяжелого состояния незачем. Важный ориентир – ваше самочувствие уже сказывается на повседневных делах.

– Человек хуже спит, ему сложно сосредоточиться, снижается работоспособность, пропадает интерес к тому, что раньше радовало, все чаще хочется избегать людей или привычных дел. Насторожить должны и эмоциональные изменения: постоянная тревога, раздражительность, подавленность, чувство вины, ощущение бессилия, частые слезы или состояние, когда вроде бы объективно все нормально, а внутри постоянно плохо, – сказала эксперт.

Эмоциональная перегрузка, по словам психолога, иногда проявляется и через тело: усталость не проходит, болит голова, мышцы напряжены, сердце бьется чаще обычного, меняется аппетит. При этом сначала важно проверить, не связаны ли такие проявления с медицинскими причинами. Обратиться за помощью стоит и тогда, когда конфликты повторяются, а самостоятельно разобраться с ними не получается.

Денисова-Мельникова подчеркнула, что дожидаться, пока ситуация станет критической, совсем не нужно. Когда проблема отнимает слишком много внимания и месяцами крутится мысль: "Пожалуй, стоит с кем-нибудь это обсудить", – этого уже достаточно, чтобы записаться на консультацию.