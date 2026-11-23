История началась с того, что 43-летняя жительница Мариинска взяла под опеку девочку, оставшуюся без попечения родителей. Однако вместо заботы приемная мать устроила для ребенка настоящий ад. Уже через год после оформления опеки она начала систематически избивать девочку, используя для этого малейшие поводы.

За некачественную, по мнению женщины, уборку в доме девочка получала удары фрагментом швабры и ремнем. Однажды ее избили ремнем за жалобу воспитателю детского сада на то, что опекун употребляет спиртное. В одну из суббот женщина с силой ударила ребенка лбом о кухонный стол – причиной стало неправильное произношение слов при чтении.

Проблемы с чтением приводили и к другим наказаниям: девочку заставляли стоять в углу холодной туалетной комнаты, приседать с книжкой в руках и читать текст. Из-за неаккуратного почерка ребенку приходилось проводить в углу этой же туалетной комнаты по 12 часов. В ходе одного из таких наказаний опекун схватила девочку за голову и ударила ее лбом о стену. Кроме того, женщина заставляла подопечную две недели спать обнаженной у холодного порога входной двери. Все это продолжалось около года.

О систематическом причинении телесных повреждений стало известно из эфира программы "Мужское / Женское" на федеральном телеканале 17 июля 2024 года. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

– Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела, по результатам рассмотрения которого Мариинским городским судом Кемеровской области в отношении женщины был постановлен обвинительный приговор, – сообщили в суде.

Подсудимая в суде вину не признала, но ее вина подтвердилась совокупностью исследованных доказательств. Суд признал женщину виновной в истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Ей назначили 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки в счет компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция оставила наказание без изменения.

Адвокат осужденной обжаловал решения в кассации, прося отменить приговор. Защита ссылалась на противоречивость показаний свидетелей, отсутствие телесных повреждений при поступлении девочки в социально-реабилитационный центр, а также на склонность пострадавшей к фантазированию.

Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции установил, что выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всесторонней, полной и объективной оценке всех доказательств. Показания пострадавшей признаны непротиворечивыми и подтвержденными заключениями экспертизы, которая не выявила у ребенка склонности к повышенной внушаемости и фантазированию. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе ребенка посадили на цепь.