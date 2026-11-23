ДТП произошло вчера, 22 ноября, около 17:00 на пересечении проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель Saab врезался в стоявший на светофоре Volkswagen под управлением 40-летнего мужчины. В полиции отметили, что у предполагаемого виновника аварии были признаки опьянения.

В салоне второго автомобиля находились две девочки 10 и 12 лет, а также 76-летняя женщина. Всех троих пассажирок госпитализировали, пишет "РосБалт".

Младшая девочка и пожилая женщина получили травмы средней степени тяжести. Старшая школьница находится в тяжёлом состоянии – она впала в кому.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что у парка в Кемерове произошло ДТП – водители не поделили перекресток.