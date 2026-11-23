Как рассказала медик в беседе с изданием "Абзац", имбирные пряники могут навредить людям с сахарным диабетом, преддиабетом, заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

По объяснению врача, сахар и мед в составе пряников представляют серьезный риск для тех, у кого нарушен углеводный обмен: оба продукта отличаются высоким гликемическим индексом. Вместе с пшеничной мукой они могут повышать уровень сахара в крови и способствовать быстрому набору веса.

– Калорийность имбирных пряников – 350–450 килокалорий на 100 граммов. При сахарном диабете и ожирении, особенно в условиях диеты, их употребление нужно ограничить или исключить. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, обострениях панкреатита [также стоит поберечься]: в пряниках содержатся имбирь, корица, гвоздика и мускат, стимулирующие выработку желудочного сока, – сказала врач.

Она добавила, что при поврежденной слизистой или спазме желчных путей это может обернуться изжогой.

Как отметила Русакова, аллергикам такое угощение тоже не подходит. В меде, который добавляют в пряники, может оказаться пыльца, опасная для людей с аллергией. Пшеничная мука, яйца и орехи могут вызвать неожиданную реакцию у тех, кто не переносит глютен.

В завершение диетолог отметила, что большое количество имбиря сказывается на свертываемости крови, а содержащиеся в лакомстве калий и фосфор нежелательны при заболеваниях почек.