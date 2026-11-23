В Кузбассе медики районной больницы доказали, что для врачебного мастерства нет возрастных границ. Как рассказал Министр здравоохранения Кузбасса Андрей тарасов в своих соцсетях, на операционный стол попала 97-летняя жительница региона с ущемленной паховой грыжей. Счет шел на часы: осложнение длилось уже сутки и напрямую угрожало жизни. Картину дополнял "букет" возрастных диагнозов – ишемия, аритмия и скачки давления.

Врачи понимали, что ткани пожилого человека слишком хрупкие для обычного зашивания. Хирурги провели грыжесечение, укрепив брюшную стенку специальным сетчатым имплантом.

Первые дни после операции были тревожными. Давление никак не хотело стабилизироваться, медикам пришлось подбирать терапию буквально по миллиметру. Но опыт взял свое: состояние пациентки выровнялось.

– Сейчас пациентка идёт на поправку, – отметил глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.

Сама героиня новостей – человек с железным характером. Почти всю жизнь она отдала промышленности: работала в конторе шахты, а потом грела города, сидя за пультом котельных. Трудовой стаж закончила только в 72 года. Своим долголетием она считает здоровое питание и отсутствие вредных привычек. Свои почти сто лет она планирует встретить в окружении огромной семьи: у женщины четверо детей, семеро внуков и 15 правнуков.