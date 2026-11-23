История спасения лосенка возле оживленной трассы недалеко от села Фирсово в Алтайском крае вызвала общественный резонанс. Охотинспекторы около двух недель следили за животным, рассчитывая, что оно самостоятельно уйдет в естественную среду обитания. Однако лось возвращался все чаще и стал подходить слишком близко к дороге. Чтобы обезопасить и животное, и людей, было решено отловить зверя.

К операции подключились государственные охотничьи инспекторы КГБУ "Алтайприрода", работники Барнаульского зоопарка и производственный охотничий инспектор охотхозяйства ООО "Агрофорум". Животному ввели небольшую дозу снотворного с помощью дистанционного инъектора. Спасатели дождались, пока лосенок уснет, и только потом аккуратно перевезли его в безопасное место.

Выяснилось, что спасенный малыш – девочка примерно 7–8 месяцев. Сначала ее отправили на карантин, чтобы проверить здоровье. Ветеринары провели полное обследование и еще месяц наблюдали за лосихой.

– Лосенок чувствовал себя хорошо и был активным, – отметили специалисты КГБУ "Алтайприрода", которые также принимали участие в наблюдении за животным.

Вскоре стало ясно: вольер, где жила лосиха, для нее слишком мал. Выпускать ее в дикую природу специалисты не решились – впереди зима, а молодая и неопытная лосиха вряд ли сможет сама найти пропитание без матери.

Тогда принять животное на постоянное содержание в полувольных условиях согласилась Кемеровская областная общественная организация любителей рыболовного спорта и охоты "Кундель". Лосиха хорошо перенесла переезд в Кузбасс и уже привыкла к новому месту: ест с аппетитом и быстро растет. В просторном вольере места хватит даже для взрослого лося.