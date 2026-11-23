Как рассказала нейропсихолог Наталья Наумова в беседе с изданием "Абзац", ненавязчивая музыка с размеренным ритмом может помочь тем, кто занят однообразной умственной работой. А вот для занятий, требующих активности, по словам экксперта, больше подходят энергичные композиции.

Как объяснила Наумова, при прослушивании мозг откликается и на темп мелодии, и на чувства, которые рождает сочетание звуков. Если музыка вызывает неприятные эмоции или оказывается слишком сложной, сосредоточиться становится труднее: человек чаще отвлекается и работает менее эффективно.

– Если человек занимается умственным трудом, что-то пишет, например, ему важно выбирать тишину или какую-то нейтральную музыку, которая не отвлекает, со спокойным темпом, без перепадов настроения, расслабляющую. Однако если речь идет о сортировке каких-то вещей, физической активности, то двигаться под ритмичную музыку будет интереснее, – сказала специалист.

При этом выбор музыкального сопровождения для работы чаще всего зависит от личных вкусов. Именно любимые мелодии могут дать прилив энергии и добавить мотивации. Наумова уточнила, что большинству людей для повышения эффективности лучше всего подходит классика. Но если с детства она связана с грустными воспоминаниями, стоит выбрать что-то другое, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".