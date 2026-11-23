Утром неподалеку от парка в Кемерове произошла автомобильная авария.
Житель Кемерова прислал в редакцию VSE42.Ru сообщение о ДТП, которое произошло у "Парка чудес".
– ДТП у Парка чудес. Китайская машина въехала в российский автопром, – отметил горожанин.
Кроме того, кемеровчанин также поделился видео, на кадрах которого оказалась запечатлена авария. Заметно, что на проезжей части недалеко от пешеходного перехода стоят столкнувшиеся автомобили.
Судя по всему, авария произошла в утренний час пик.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе дорога в Шерегеш утром 21 ноября стала местом жесткой аварии.