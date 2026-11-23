О росте числа заболевших в своих соцсетях рассказал врач-пульмонолог Альметьевской ЦРБ Рустем Насретдинов. По его словам, отделение принимает всё больше пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Из-за этого приходится устанавливать дополнительные койки.

– Давайте уже не будем скрывать тот факт, что мышиная лихорадка была, есть и будет. Она не передаётся от человека к человеку. Человек заражается, вдыхая или съедая продукты, которые заражены экскрементами именно заражённых мышей. Вирус переносят грызуны, – пояснил врач.

В Альметьевской ЦРБ уточнили, что считать произошедшее именно вспышкой заболеваемости нельзя.

– Вспышка – это резкое увеличение случаев заболеваемости, связанных одним общим источником заражения. На сегодня в Альметьевской ЦРБ получают лечение шесть пациентов с подтверждённым диагнозом. У них разный источник инфицирования, – сообщили в пресс-службе больницы изданию Inkazan.ru.

Медики пояснили, что речь идёт о сезонном подъёме заболеваемости, характерном для этого периода. Все пациенты получают необходимое лечение, заболевание у них протекает в лёгкой форме. За эпидемиологической ситуацией следят Роспотребнадзор по Татарстану и региональный Минздрав.

Инкубационный период мышиной лихорадки составляет от четырёх до 49 дней, чаще всего – две-три недели. Заболевание обычно начинается резко: температура может подняться до 38–40 градусов, появляются озноб, сильная головная боль, слабость и боли в мышцах. Также возможны покраснение лица и шеи, тошнота, боли в животе и пояснице.

– Переболела в конце 90-х. Температура не сбивается, сильный озноб, меня укрывали пятью одеялами – не помогало. В то время болезнь была неизвестная, не могли поставить диагноз, много умирали. Меня спасло то, что врач, который меня принимал, сам переболел, – написала одна из пользовательниц соцсети.

При развитии болезни поражаются почки. В тяжёлых случаях может возникнуть острая почечная недостаточность. Иногда заболевание сопровождается кровотечениями и кровоизлияниями.

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