Как сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, с 16 по 22 ноября 2026 года в отделение острых отравлений ГАУЗ ККБСМП им. М.А. Подгорбунского обратились 20 человек с отравлениями, причем 7 из них – это дети и подростки. Большинство пациентов уже выписали с выздоровлением, остальные продолжают лечение в стационаре.

Структура отравлений за неделю выглядит так: на первом месте – отравления этанолом. Второе и третье места делят медикаменты и наркотики. При этом в статистику не включены случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.