Необычное имя новорождённой попало в аналитическую справку федерального портала ЗАГС, опубликованную по состоянию на 22 ноября 2026 года. Как следует из статистики, в ноябре в республике отметились сразу несколько родителей, выбравших для детей нестандартные имена.

Ранее в Башкирии родился мальчик по имени Аврелиан. Теперь в регионе появилась ещё одна обладательница редкого имени – Теона Аурелия.

Как пишет "Медиакорсеть", имя Теона имеет древнегреческое происхождение и восходит к слову theos, которое переводится как "бог". Поэтому его значение трактуют как "божественная", "богодарованная" или "богиня". Оно особенно распространено в Грузии, но изредка встречается и в России.

Вторая часть имени – Аурелия – пришла из латинского языка. Она образована от слова aurum, означающего "золото", и переводится как "золотая". Это имя распространено в Румынии и Молдавии, в России считается редким.

Вместе Теона Аурелия может означать "божественная золотая" или "золотая богиня".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, какие редкие имена давали детям в Кузбассе.