Уроженец Новокузнецка Кирилл Капризов продолжает доказывать, что является одним из лучших игроков планеты. Нападающий "Миннесоты" вошел в топ-2 главных претендентов на "Харт Трофи" – награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Официальный сайт лиги подвел итоги первой четверти сезона, опросив 15 экспертов. Каждый называл пятерку лучших, начисляя баллы от 5 до 1. Результат оказался предсказуемым для лидера, но очень почетным для кузбассовца.

Абсолютным единоличным лидером стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Все 15 экспертов без исключения поставили его на первое место, что принесло канадцу максимальные 75 баллов. Макдэвид подтверждает статус лучшего бомбардира: в 24 играх он набрал 55 очков (12 шайб + 43 передачи).

Кирилл Капризов из "Миннесоты" расположился на второй строчке с 50 баллами. Эксперты высоко оценили его игру, позволившую команде держаться в лидерах. Замкнул тройку форвард "Колорадо" Нэтан Маккиннон (38 баллов), однако его шансы резко упали: он выбыл из строя на месяц из-за травмы.

В пятерку также вошли Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" (16 баллов) и Себастьян Ахо из "Каролины" (11 баллов). Остальные хоккеисты, попавшие в списки экспертов, не смогли набрать даже 10 баллов, пишет PROKUZBASS.RU.