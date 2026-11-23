Согласно прогнозу сервиса Time-in, на предстоящей неделе в Кузбассе заметно ухудшится геомагнитная обстановка. Пик возмущений придется на конец рабочей недели: в пятницу, 27 ноября, ожидается умеренная геомагнитная буря.

Начало недели, 23 и 24 ноября, пройдет относительно спокойно. В эти дни ожидаются лишь небольшие возмущения магнитосферы. Однако уже в среду, 25 ноября, обстановка начнет меняться: после 15:00 прогнозируется слабая геомагнитная буря. В четверг, 26 ноября, она усилится до малой с 00:00 до 12:00, а затем перерастет в умеренную.

Самый неблагоприятный день – пятница, 27 ноября. В течение всех суток ожидается умеренная магнитная буря.

В субботу, 28 ноября, магнитосфера начнет успокаиваться: с 15:00 буря ослабнет. В воскресенье, 29 ноября, обстановка нормализуется.

В такие периоды метеозависимым людям рекомендуется внимательнее следить за самочувствием, избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, а также не забывать пить достаточное количество воды.