Возгорание произошло в ночь на 21 ноября в Республиканском противотуберкулезном диспансере на улице Соломенской, 55 в Петрозаводске. По данным МЧС Карелии, сообщение о пожаре поступило спасателям в 03:17. Огонь распространился на площади около двух квадратных метров.

Как рассказали в самом диспансере, причиной происшествия стала непотушенная сигарета. Один из пациентов закурил, лёжа в постели, после чего окурок упал на простыню и она загорелась.

Сигнализация сработала вовремя. Дежурная медсестра оперативно подняла тревогу, благодаря чему удалось организовать эвакуацию. Всего из здания вывели 29 человек, девять из них спасли с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В ликвидации пожара участвовали 24 сотрудника МЧС и девять единиц техники, пишет Karelinform.ru.

– Никто из пациентов и персонала физически не пострадал. На этот раз мы избежали трагедии, – сообщили в диспансере.

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