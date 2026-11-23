Кузбасс оказался в числе самых верящих в чудо регионов страны. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл статистику: число его корреспондентов превысило 5,1 миллиона. Как сообщает ТАСС, в эту цифру входят и бумажные конверты, и сообщения в интернете.

География отправителей охватывает всю Россию – от Балтики до Курил. Однако в онлайн-формате Кузбасс вошел в четверку самых активных регионов, уступив лишь Перми, Москве и Санкт-Петербургу.

Сам волшебник идет в ногу со временем. Он активно ведет страницы в соцсетях, где не просто публикует новости, но и лично отвечает на сообщения, рассылает видеооткрытки и даже выходит на видеосвязь. В его резиденции отмечают, что цифровизация сделала сказку гораздо доступнее.

Послания в этом году отличаются фантазией. Помимо стандартных просьб о смартфонах, играх и "умных" колонках, дети мечтают о живой кукле и домашнем питомце. Но самыми необычными желаниями стали просьбы подарить суперспособности – умение летать или читать мысли. Также в тренде остается спортивный инвентарь.

В вотчине Деда Мороза подчеркнули: неважно, просит ребенок живую собаку или гаджет последней модели – каждое письмо будет прочитано.