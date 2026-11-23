Накануне вечером, 22 ноября, в 21: 35 на территории Кузбасса зафиксировали землетрясение. Эпицентр сейсмособытия находился в Новокузнецком муниципальном округе.
Согласно данным оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 2,3, интенсивность в эпицентре также достигала 2,3 балла по шкале MSK64.
Явление носило природный характер и не было связано с работой угольщиков.
Напомним, в октября в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,9. Колебания земли ощущались в Киселевске, Белове, Ленинск-Кузнецком, а также в Прокопьевском и Беловском муниципальных округах.