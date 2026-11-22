Аспирант и ассистент кафедры хирургической стоматологии КемГМУ, а по совместительству – челюстно-лицевой хирург Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева Степан Бурцев создал два перспективных решения для лечения пациентов, сообщает в воскресенье губернатор Илья Середюк.

Первый проект – мембраны, которые помогают восстанавливать костную ткань после операций на челюсти, а также имплантаты, создаваемые посредством 3D-моделирования с учётом анатомии пациента. Новые технологии улучшают результаты операций и помогают заменить утраченные элементы.

Второй проект Степана Бурцева – искусственный интеллект, который призван помочь врачам подобрать антибиотики и определить дозировку в соответствии с особенностями конкретного пациента. Система на основе ИИ делает лечение более точным и снижает риск негативных побочных эффектов.