На опубликованных записях с камеры видно, что мужчины пускают салют в дом, а потом берут ящик пенного и поднимаются на лифте в квартиру.

Кемеровчанин просит полицию установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности, так как в следующий раз подобное шоу может обернуться трагедией.