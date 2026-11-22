Минувшей ночью в кузбасской столице компания мужчин устроила сомнительное шоу, которое могло обернуться страшным пожаром в многоквартирном доме.
В воскресенье, 22 ноября, в 3:30 в Кемерове на улице Терешковой, 16 группа весельчаков обстреляла окна фейерверком, рассказал пользователь соцсетей.
– Двое мужчин приехали на машине к дому №16 на улице Терешковой и начали запускать фейерверки в сторону окон, – сокрушается местный житель.
На опубликованных записях с камеры видно, что мужчины пускают салют в дом, а потом берут ящик пенного и поднимаются на лифте в квартиру.
Кемеровчанин просит полицию установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности, так как в следующий раз подобное шоу может обернуться трагедией.