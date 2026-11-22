Кузбасские власти объявили тендер на капремонт моста через реку Салаир на 118-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк в Беловском округе, сказано на сайте госзакупок. Идти работы будут полтора года.

– Подрядчик обязуется выполнить все работы на объекте в срок с 15 апреля 2027 г. по 15 декабря 2028 г., – сказано в проекте контракта.

Судя по описанию работ, полностью закрывать проезд по мосту не планируют, однако совсем без ограничений не обойдётся.

Начальная цена контракта – 264 млн рублей. Победитель должен выполнить ремонт на 122 погонных метрах.

Подвести итоги аукциона планируют 1 декабря.

Напомним, недавно в Кемеровском округе завершили капитальный ремонт моста через реку Кайгур – на 10-м километре дороги Фёдоровка – Разведчик – Арсентьевка.

А недалеко от Салаира хотят возродить "чёртов мост".