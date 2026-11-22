Ставки на спорт – одна из бед, что доходчиво объяснили полицейские и суд 26-летнему кемеровчанину. По данным областного МВД, ещё в мае директор сети супермаркетов пожаловалась на пропажу из сейфа 90 000 рублей в Ленинском районе города.

Через какое-то время стражи порядка вычислили воришку, им оказался товаровед-лудоман.

– Осуждённый, имея доступ к хранилищу, похитил деньги торговой точки и потратил на ставки в спортивном тотализаторе, – сказали в полиции.

На любителя играть по-крупному завели уголовное дело о присвоении или растрате. Часть похищенного игрок вернул. Но полностью избежать наказания не удалось. Суд назначил полтора года принудительных работ с удержанием 15% в доход государства.