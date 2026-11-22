Погодные явления снова будут в Кузбассе крайне контрастными. По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 23 ноября, ночью в Кемерове уличный градусник покажет –7,–9°C, а днём резко потеплеет до +2,+4°C. Пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Южный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, временами с порывами до 13 м/с, потому есть надежда на то, что жуткий дым хотя бы частично сдует из города.

В целом по Кузбассу ночью –4,–9°C, кое-где ударят морозы до –15°C. Днём же воздух прогреется до +1,+6°C, хотя местами сохранится мороз до –4°C. Прогнозируются небольшой дождь, мокрый снег, в некоторых районах дым, дымка, туманы, изморозь, гололёд. Ветер при порывах усилится до 14 м/с.

Напомним, режим НМУ продлили в Кемерове и не только до вечера понедельника. А областное Минприроды в очередной раз напомнило, почему кемеровчане обречены страдать.