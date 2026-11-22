В Общественной палате РФ состоялось обсуждение помощи пациентам с врождённым буллёзным эпидермолизом (ВБЭ) – неизлечимой болезнью, при которой кожа буквально плавится от малейшего прикосновения. В обсуждении приняли участие врачи фонда "Круг добра".

ВБЭ – редкое изнуряющее заболевание, требующее пожизненной терапии. Пациенты нуждаются в ежедневном уходе и лечении долго незаживающих ран, которые не дают нормально жить в обществе, ограничивают активность, сказываются на благополучии семей. В России таких пациентов – более тысячи человек в возрасте от ноля до 65 лет. В Сибири – 78, а в Кузбассе – всего пять. Каждый из них ежедневно сталкивается с мучительными страданиями.

Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, подчёркивает, что орфанные (редкие) болезни выявляются в последнее время всё чаще.

– Многие заболевания дебютируют с первых дней жизни, и наша задача – их вовремя диагностировать, правильно маршрутизировать и как можно раньше начать правильно лечить, – сказала Лейла Намазова-Баранова.

Она добавила, что таких пациентов, в том числе с ВБЭ, стараются максимально поддерживать. Благодаря "Кругу добра" больные до 19 лет обеспечиваются мягкими бинтами, некоторым пациентам доступна генная терапия. Благодаря совместным усилиям государства и медиков 95% таких пациентов доживают до 18-летия. Однако всю оставшуюся жизнь им будет требоваться особая медпомощь.

Оксана Поршина, замглавврача ГБУЗ Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии по клинико-экспертной работе, заболевание пока не включено в федеральные перечни, потому каждый субъект сам принимает решение о пожизненном обеспечении больных ВБЭ.

– Надеемся, что в скором времени будут изменены законодательные нормы, доработаны механизмы расширения региональных программ льготного обеспечения, что позволит увеличить внимание к потребностям взрослых граждан с ВБЭ и снижению риска прекращения обеспечения инновационной терапией при достижении возраста 19 лет, – сказала Оксана Поршина.

Ежегодно из-под опеки фонда "Круг добра" выходят несколько сотен пациентов, для которых нужно отдельное финансирование, и затраты будут только расти, отмечает аналитик-эксперт Всероссийского союза пациентов Елена Шукан.

– Совокупная потребность регионов в финансировании лечения всех орфанных пациентов за четыре года оценивается в 32,4 млрд рублей. Примечательно, что в этом году многие регионы столкнулись со сложностями получения софинансирования и не смогут получить зарезервированные на эти цели 9 млрд руб., – уточнила Елена Шукан.

Решать вопрос она предлагает комплексно, в том числе "отвязкой" лекарственного обеспечения от статуса "инвалид".

По итогам форума принята резолюция с обозначенными шагами, которые могут помочь пациентам с ВБЭ. Среди мер: изменение в закон об обеспечении лекарствами, включение ВБЭ в Перечень жизнеугрожающих орфанных заболеваний, создание Федерального регистра пациентов с ВБЭ, разработка в каждом субъекте РФ алгоритма назначения препаратов и другое.