Авиакомпания Nordwind после скандала в новокузнецком аэропорту доставила вещи всех 138 авиапассажиров, сообщили госагентству ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
– Багаж прилетел, доставка уже забирает груз, его развезут по адресам, которые указали туристы в заявлениях, – сказали в ведомстве.
Напомним, накануне авиапассажиры, прилетевшие в Новокузнецк из Казани, не смогли получить свой багаж. Аэрогавань объяснила это издержками авиакомпании. Далее вмешался Роспотребнадзор, пообещав гражданам помощь и пригрозив перевозчику последствиями в случае несвоевременного возврата багажа. Если произошедшее привело к дополнительным расходам, авиапассажиры вправе требовать компенсацию, в том числе через суд, но для этого нужно сохранить все документы и квитанции.