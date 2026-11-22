Режим неблагоприятных метеоусловий постоянно вводят в Кузбассе из-за сочетания трёх основных факторов: климата, географии и промышленности, объясняет в воскресенье областное министерство природных ресурсов и экологии.

Так, зимой и в предзимье для региона характерны антициклоны – области высокого давления, которые вызывают ясную, морозную и безветренную погоду. В результате промышленные выбросы не могут уйти.

География пагубно влияет на обстановку в том плане, что Кузбасс находится в Кузнецкой котловине: горы вокруг работают как чаша, которая удерживает холодный воздух и все примеси.

Наконец, в Кузбассе очень много заводов.

– В Кузбассе высокая концентрация заводов, угольных предприятий, плотный автомобильный трафик, довольно большой частный сектор в городах – в совокупности это создает значительную экологическую нагрузку, – говорит министерство.

Оно же подчёркивает, что во время НМУ предприятия замедляют вспомогательные цеха и производства, усиливают контроль за герметичностью, используют системы подавления пыли.

Минприроды резюмирует, что минимизировать последствия НМУ можно путём модернизации заводов, развития электротранспорта, газификация частника и строгого экологического контроля.

Напомним, в воскресенье кемеровчане опять страдают от подозрительного дыма, который идёт в том числе от предприятий. Режим "чёрного неба" продлён до вечера понедельника.