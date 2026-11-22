Кемеровчане опять бьют тревогу из-за страшного смога. На видео засняли возможные источники дыма. Кроме того, режим "чёрного неба" в очередной раз продлён.
В воскресенье, 22 ноября, Кемерово опять представляет собой "газовую камеру". Местные жители сокрушаются в соцсетях и делятся занимательными видео.
– Видимо, режим "Чёрного неба" не для всех! Район РТС, горит городская свалка! – сказал подписчик паблика "Инцидент Кузбасс".
Другой комментатор сомневается, что там горит именно свалка, ведь рядом находятся промышленные объекты.
Подписчица паблика "Кемерово №1" засняла на камеру дымящие трубы и предположила, что город окутан смогом в том числе из-за этого.
– Кемерово, вы там как? Противогазы у всех есть? – гласит подпись к ролику.
Тем временем областное министерство природных ресурсов и экологии продлило режим неблагоприятных метеоусловий до 18:00 понедельника, 23 ноября.
– Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – говорит ведомство.
Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Гражданам советуют отказаться от прогулок, проветривания помещений и физической активности на улице. Также нужно пить больше жидкости.
Напомним, Новокузнецк стал первым, а Кемерово – третьим в российском антирейтинге качества воздуха.