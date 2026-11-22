В воскресенье, 22 ноября, Кемерово опять представляет собой "газовую камеру". Местные жители сокрушаются в соцсетях и делятся занимательными видео.

– Видимо, режим "Чёрного неба" не для всех! Район РТС, горит городская свалка! – сказал подписчик паблика "Инцидент Кузбасс".

Другой комментатор сомневается, что там горит именно свалка, ведь рядом находятся промышленные объекты.

Подписчица паблика "Кемерово №1" засняла на камеру дымящие трубы и предположила, что город окутан смогом в том числе из-за этого.