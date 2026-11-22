За прошедшую неделю в Кузбассе жертвами дистанционного мошенничества стали 29 человек, у них похищено 13,5 млн рублей, сообщает в воскресенье областная прокуратура. Показатель зверски вырос по сравнению с предыдущей неделей, когда пострадавших было 14, у которых похитили 3 млн рублей.

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– Под предлогом "оформления документов для ЖКХ" они просят предоставить личные данные. Полученную информацию аферисты могут использовать для дальнейшего развода жертвы, – сказали в прокуратуре.

Там же напомнили, что настоящие старшие не собирают личные данные соседей.

За минувшую неделю 10 человек стали жертвами незаконных списаний со счетов, четверо – жертвами "инвестиций", ещё трое поверили лжесиловикам, семерых обманули через объявления, пятерых – через взломанный аккаунт знакомого.