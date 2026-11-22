В Новокузнецке загорелась квартира в многоквартирном доме. Несколько человек и пушистый питомец оказались в смертельной ловушке.
В субботу, 21 ноября, в южной столице Кузбасса загорелся пятиэтажный дом на проспекте Кузнецкстроевском.
На момент прибытия пожарных с балкона шёл густой дым, подъезд был задымлён. С помощью спасательных капюшонов из соседних квартир спасены трое человек, в том числе маломобильный. Также оставались люди в горящей квартире.
– Из горящей квартиры эвакуировали двух человек и кошку. Всем пострадавшим оказана первая помощь, после чего двое человек переданы медикам, – сказали в областном МЧС.
Площадь пожара составила 16 кв. метров, его тушили 18 огнеборцев на пяти единицах техники. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.