Надзорный орган заинтересовался скандалом с отсутствующим багажом у людей, прилетевших в Новокузнецк.
Кузбасский Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию, связанную с отсутствием багажа у пассажиров рейса Nordwind N4753 Казань – Новокузнецк, сообщает ведомство. Специалисты оценивают обстоятельства и готовы привлечь компанию к ответственности.
– Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Управление готово принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей, – подчеркнули в надзорном органе.
Если дело дойдёт до суда, Роспотребнадзор также готов оказать содействие.
Пожаловаться граждане могут по номеру 8-923-537-07-29. Пассажирам советуют сохранить посадочный талон, багажную квитанцию и оформить письменную претензию перевозчику, приложив документы, подтверждающие лишние расходы из-за отсутствия багажа.
Напомним, в новокузнецком аэропорту разразился скандал: 150 авиапассажиров, прилетевших из Казани, не получили свой багаж. Аэропорт объяснил это превышением коммерческой загрузки воздушного судна и полностью возложил ответственность на перевозчика, пообещав оказать содействие.